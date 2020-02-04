«Ливерпуль» попал на переигровку четвертого раунда Кубка Англии со скромным «Шрусбери Таун» из Лиги 1. Юрген Клопп уже объявил, что игру проведет состав U-23, и футболистами будет руководить тренер молодежки Нил Критчли.

Несмотря на то, что команды проведут матч Кубка на «Энфилде», его посмотрят только зрители на стадионе, но никак не за его пределами. Правами на показ турнира в Великобритании владеет государственный BBC, он же и производит телевизионную картинку. Но вещатель выбрал для открытого эфира матч «Оксфорд Юнайтед» – «Ньюкасл», поэтому отказался от трансляционного продакшна.

Микрофон телекомпании BBC SportGetty Images

Сублицензией среди платных телекомпаний владеет холдинг BT Sport. Но и вторым выбором на этой стадии Кубка ушел не «Ливерпуль», а «Саутгемптон» с «Тоттенхэмом».

«Красные» подтвердили, что на встрече будут работать телевизионные камеры, но они не будут производить прямую трансляцию. Расширенные хайлайты матча с «Шрусбери» будут доступны в клубном приложении всем подписчикам после 3:00 по московскому времени – то есть спустя три часа после финального свистка (если дело обойдется основными 90 минутами). В сервисе мерсисайдцев будет также радиотрансляция с «Энфилда», а также ежеминутно обновляющийся лайвблог на сайте.

Единственным человеком, который получит доступ к стриминговой картинке, будет Юрген Клопп. Главный тренер основы не собирается на стадион и посмотрит матч в ноутбуке, ссылку на лайв-трансляцию ему предоставит клубное телевидение «Ливерпуля».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дает интервью BBC Radio, 2017 годGetty Images

Тяжело представить, что в 2020 году будет невозможно посмотреть в прямом эфире матч топ-клуба, особенно в Англии. Эта проблема давно существует именно в Кубке Англии, где всего два вещателя на гигантский турнир из 123 клубов в основной сетке. Главными выгодоприобретателями такой ситуации остаются местные букмекеры – люди, которые не нашли официальную трансляцию на BBC и BT Sport, идут на сайты ставочных контор и смотрят игры там абсолютно бесплатно.

Футбольная ассоциация уже ведет переговоры о прекращении эксклюзивного показа на онлайн-сервисах семи букмекерских компаний. ФА предлагает различные варианты – от увеличения числа матчей на ТВ до трансляций невлезающих в сетку игр на собственном сайте. Но пока в последнем случае не уточняется, будет ли это платная платформа или бесплатная, включает ли геоблок на весь мир или сделают показ общедоступных абсолютно для всех.

Но пока это лишь обсуждение, права BBC и BT Sport на Кубок Англии будут действовать до конца сезона-2020/21, и только лишь следующим летом станет понятно, договорились ли обо всем компании и владелец лицензии. Сейчас лишь складывается парадоксальная ситуация, что трансляции матча победителя Лиги чемпионов и клубного ЧМ не будет нигде. Но если же где-то и появятся пиратские ссылки на просмотр, вы знаете, в чьем именно доме стоит ноутбук, раздающий картинку.

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