«Ливерпуль» 4 февраля обыграл «Шрусбери» в Кубке Англии – 1:0.

Юрген Клопп еще после первого матча заявил, что на переигровку «красные» выставят молодежный состав – Премьер-лига назначила для клубов зимний перерыв на эти даты, а Футбольная ассоциация поставила ответные матчи Кубка. Немецкий коуч обещал игрокам первой команды отпуск и сдержал слово – ни его самого, ни футболистов основы на «Энфилде» не было.

Накануне у Жозе Моуринью спросили, что он думает об этом решении. Португалец ответил в привычном стиле. «Юрген Клопп – это Юрген Клопп. Он делает, что захочет. Он делает то, чего от него хочет руководство клуба или позволяет ему делать. Он делает то, что правила разрешают ему делать или не разрешают. Он делает то, что захочет», – цитирует Жозе журналист football.london.

Формально Жозе не прав – клуб волен заявлять на матчи соревнования любой состав под руководством любого специалиста.

Решение Клоппа раскритиковали многие футбольные люди в Англии – они считают, что своими действиями Юрген убивает Кубок и маленькие клубы, лишая их финансирования.

Пожар в матче «Вердера» и «Дортмунда»: новый гол Холанна, две банки в 9, куча рекордов Кубка

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере