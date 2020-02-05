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Фанат «Ньюкасла» так обрадовался голу на 116-й минуте, что снял штаны перед телекамерой

Фанат «Ньюкасла» так обрадовался голу на 116-й минуте, что снял штаны перед телекамерой
Eurosport

1 час назад

Мужчина потерял рассудок после выхода любимой команды в следующий раунд.

«Ньюкасл» обыграл «Оксфорд Юнайтед» в переигровке четвертого раунда Кубка Англии – 3:2.

Матч складывался по местным канонам – максимально драматично. Команда третьего дивизиона сравняла счет на 94-й минуте и перевела игру в экстра-таймы. Все шло к серии пенальти, но на 116-й минуте француз Аллан Сен-Максимен забил чудо-гол после сольного прохода. Вингер подбежал к трибуне фанатов «сорок», чтобы отпраздновать вместе с ними. Один из болельщиков выразил радость очень своеобразно – мужчина спустил штаны и стал размахивать половым органом. Видео эпизода можно посмотреть здесь.

  • В следующем раунде «Ньюкасл» сыграет с клубом Чемпионшипа «Вест Бромвич Альбион».
  • В АПЛ «сороки» идут на 12-м месте.

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