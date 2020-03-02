35 лет назад Уэйн Шоу конкурировал в юниорском составе «Саутгемптона» с Аланом Ширером и Мэттом ле Тиссье, но его сгубила лень и тяга к батончикам «Марс». Шоу переквалифицировался во вратаря и на пятом десятке лет совмещал редкие выходы на поле с работой администратора в клубе пятого дивизиона «Саттон Юнайтед». В этот момент его и накрыла настоящая и нежданная слава.

Зимой 2017-го «Саттон» вскарабкался в 1/8 финала Кубка Англии. Руководство «Арсенала» разрешило скромному клубу забрать всю выручку с матча, а букмекерская контора Sun Bet спонсировала покупку новой формы для «гамбийцев». Шоу попал в запас, не вышел на поле, но после игры о нем говорили больше, чем о голах Уолкотта и Переса. В перерыве 125-килограммовый Уэйн слопал несколько гамбургеров в фаст-фуде, а в конце игры умял огромный кусок пирога на камеру и капитально поднял в Sun Bet – контора принимала ставки на это событие 8/1.

После игры Уэйн уверял, что перекусить его вынудил жесткий приступ голода, но вокруг не дураки – непорядочного толстяка оштрафовали на 400 евро, а «Саттон» расторг с ним контракт. Однако Шоу не сильно расстроился – вратаря пригласили на ведущие телеканалы, а журналисты взяли интервью.

Помимо этого Уэйн сыграл в футбол с бывшим форвардом «Арсенала» Ианом Райтом и поучаствовал в акции сети мексиканских ресторанов Chimichanga. По условиям челленджа, посетитель может не платить за блюда, если съест огромную порцию из мяса и гарниров за определенное время. Шоу навернул огромные порции картошки, мяса, салатов и соусов за 17 минут. Футболист засветился на постерах пиццерии «Папа Джонс» поучаствовал в развлекательных шоу в Швеции. На хайпе Шоу поднял 40 тысяч евро и кутил на них целый год.

Уэйн ШоуEurosport

Сейчас Шоу 48 лет, и он пытается превратить обжорство в бизнес. «Когда деньги закончились, я решил заняться фаст-фудом, от которого без ума», – признался Уэйн. Он открыл кафе в родном городе Тоттон и зарабатывает на фирменных пирогах, хот-догах и напитках. В начале 2020-го Шоу развернулся и купил паб «Салмон Лип».

Спустя три года у Шоу осталось двоякое впечатление от выходки в матче с «Арсеналом». С одной стороны, она сделала его знаменитым, с другой – он потерял лучшего друга Пола Досвелла. Этот человек устроил Уэйна на административную работу в «Саттон», когда Уэйн долгое время оставался без работы. «Я знаю Пола более 30 лет, и с тех пор разговаривал с ним только два или три раза. Он сильно расстроился из-за той ситуации. Жаль, я не думал, что все зайдет так далеко», – сокрушается бывший вратарь.

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте