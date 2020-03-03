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Неземной тройной сэйв Кепы в игре с «Ливерпулем», после которого он вернет доверие Лэмпарда
Теперь Фрэнк Лэмпард вернет его в основу.
В матче 1/8 финала Кубка Англии встретились «Челси» и «Ливерпуль».
В первом тайме голкипер «синих» Кепа Аррисабалага совершил безумный тройной сэйв, последовательно отбив удары Неко Уильямса, Дивока Ориги и Кёртиса Джонса.
- Аррисабалага – самый дорогой вратарь в истории футбола. «Челси» заплатил за его трансфер 80 млн евро.
- Счет в игре «Челси» – «Ливерпуль» открыл Виллиан, поразивший ворота гостей после ошибки Адриана.
- В последних матчах АПЛ Кепа застрял на лавке запасных «Челси».
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