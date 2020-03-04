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Ошибка Адриана и шедевр Баркли вышвырнули «Ливерпуль» из Кубка Англии. Скорее смотри, как это было

Ошибка Адриана и шедевр Баркли вышвырнули «Ливерпуль» из Кубка Англии. Скорее смотри, как это было
Eurosport

1 час назад

Команда Юргена Клоппа угодила в кризисную яму.

«Ливерпуль» уступил «Челси» в матче 1/8 финала Кубка Англии – 0:2.

Счет в игре на 13-й минуте открыл бразилец Виллиан, поразивший ворота гостей после чудовищной ошибки голкипера Адриана.

Во втором тайме преимущество «Челси» укрепил Росс Баркли, умчавшийся к штрафной «Ливерпуля» со своей половины поля.

  • «Ливерпуль» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах.
  • Команда Юргена Клоппа уступила «Атлетико» в Лиге чемпионов (0:1), «Уотфорду» в АПЛ (0:3), а теперь и «Челси» в Кубке.

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