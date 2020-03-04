«Ливерпуль» попал в зону турбулентности. Эти цифры страшного кризиса говорят сами за себя

Матч между «Челси» и «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка Англии мог стать одним из многих. Даже вывеска не спасла бы его от участи обычности, если бы парни Клоппа закинули пару мячей и спокойно бы пошли дальше. Против «Челси», мастер-класс по игре с которым недавно показала «Бавария», мерсисайдцы должны были выйти и отыграться за разгром от «Уотфорда», но все пошло совсем по-другому. Кажется, у «красных» наступил самый настоящий кризисный момент, который вряд ли аукнется в АПЛ, но вот продолжение борьбы в Лиге чемпионов уже становится большим вопросом.

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