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Линекер – после вылета «Ливерпуля» из Кубка Англии: «Клопп – на выход?»

Линекер – после вылета «Ливерпуля» из Кубка Англии: «Клопп – на выход?»
Eurosport

1 час назад

Это он всерьез или шутит?

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, сейчас работающий экспертом на Sky Sports, прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии.

«У «Ливерпуля» три поражения в четырех последних играх. Клопп – на выход?» – написал 59-летний Линекер.

  • «Ливерпуль» уступил «Челси» со счетом 0:2.
  • Также в предыдущих матчах мерсисайцы проиграли «Атлетико» (0:1) и «Уотфорду» (0:3).

«Ливерпуль» попал в зону турбулентности. Эти цифры страшного кризиса говорят сами за себя

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