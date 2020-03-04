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Линекер – после вылета «Ливерпуля» из Кубка Англии: «Клопп – на выход?»
Это он всерьез или шутит?
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер, сейчас работающий экспертом на Sky Sports, прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии.
«У «Ливерпуля» три поражения в четырех последних играх. Клопп – на выход?» – написал 59-летний Линекер.
- «Ливерпуль» уступил «Челси» со счетом 0:2.
- Также в предыдущих матчах мерсисайцы проиграли «Атлетико» (0:1) и «Уотфорду» (0:3).
«Ливерпуль» попал в зону турбулентности. Эти цифры страшного кризиса говорят сами за себя