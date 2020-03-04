Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Челси» в 1/8 финала Кубка Англии.

«Обычно мы не позволяем сопернику создать много моментов, но в последних трех-четырех матчах пропускаем слишком много. Это происходит по совершенно разным причинам, проблема не одна, и мы их видим. Никогда не думали, что это будет легкий сезон, легкий период и легкая игра. Всегда ясно, что будет трудно», – цитирует 52-летнего Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Челси» выиграл со счетом 2:0, мячи забили Виллиан и Росс Баркли.

Также в предыдущих матчах мерсисайцы проиграли «Атлетико» (0:1) и «Уотфорду» (0:3).

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