«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, проиграв «Норвичу» в серии послематчевых пенальти – 2:3.

Проблемы клуба могут не ограничиться вылетом – после матча защитник хозяев Эрик Дайер залез на трибуну фанатов «шпор» и попытался разобраться с одним из них. Как видно на кадрах, англичанин прорывается к болельщику с оранжевым капюшоном, а другие фаны пытаются успокоить игрока.

Главный тренер Жозе Моуринью на послематчевой пресс-конференции объяснил, в чем дело – на трибунах был брат Эрика, не стерпевший критику в адрес футболиста. «Я не могу избежать этого вопроса, и я думаю, что Эрик Дайер сделал то, что мы, профессионалы, не имеем права, но то, что в этих обстоятельствах сделал бы любой. Когда кто-то оскорбляет вас и вашу семью, и ваша семья вступает в конфликт с человеком, который оскорбляет вас, в данном случае ваш младший брат...

Думаю, Эрик сделал то, что мы, профессионалы, не имеем права. Но, повторяю, наверное, каждый из нас сделал бы. Я поддерживаю и понимаю игрока», – цитирует тренера Sky Sports.

На одном из видео с трибуны слышно, как Эрик кричит усмирившей его толпе: «Он мой брат». Фанатский аккаунт «шпор», опубликовавший видео, предположил, что на самом деле Эрик набросился на фаната за расистские выкрики в адрес Жедсона Фернандеша – именно он не забил решающий пенальти в серии.

Пока не известно, будут ли применены какие-либо санкции в отношении Дайера.

Основное время закончилось со счетом 1:1.

В следующем раунде «Норвич» сыграет с победителем пары «Манчестер Юнайтед» – «Дерби».

Россия начнет и закончит розыгрыш Лиги наций матчами против Сербии. Полное расписание игр

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте