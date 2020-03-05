«Норвич» прошел «Тоттенхэм» в 1/8 Кубка Англии.

Основное и дополнительное время матча закончилось вничью (1:1), и дело дошло до пенальти. Вратарь гостей Тим Крул был готов – 31-летний кипер отразил два удара и подарил команде четвертьфинал. Как выяснилось, вратарь готовился к серии весь матч – каждый раз, когда он прикладывался к бутылке с водой, у него перед глазами оказывалась шпаргалка с типичными для игроков «шпор» направлениями ударов с точки.

На ЧМ-2014 в матче Нидерландов против Коста-Рики Ван Гал выпустил Крула на серию пенальти – Тим затащил сборную в полуфинал.

В 1/4 КА «Норвич» сыграет с победителем пары «МЮ» – «Дерби».

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