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«Ньюкасл» могут объявить досрочным победителем Кубка Англии, если турнир закроют из-за коронавируса
«Ньюкасл» чемпик!
Досрочным победителем Кубка Англии-2019/20 может быть признан «Ньюкасл».
Футбольная ассоциация Англии подтвердила, что розыгрыш Кубка, возможно, будет приостановлен из-за эпидемии коронавируса. В таком случае победителем турнира признают команду (из числа оставшихся), которая забила больше всех голов. Этой командой является «Ньюкасл»: за три стадии (1/32, 1/16 и 1/8 финала) «сороки» забили 11 мячей.
«Вот почему мы играли переигровки с «Рочдейлом» и «Оксфордом». Стив Брюс предвидел все заранее. Гений», – прокомментировал новость один из фанатов «сорок».
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