«Челси» – «Манчестер» и «Арсенал» – «Манчестер». Узнай, кого с кем свела жеребьевка 1/2

«Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
Огненные пары полуфинала Кубка Англии.
Пока «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» выявляли последнего полуфиналиста Кубка Англии, состоялась жеребьевка 1/2 турнира.
По ее итогам образовались следующие пары: «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – с «Манчестер Сити» («горожане» обыграли «сорок» 2:0).
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- Матчи состоятся 18-19 июля на «Уэмбли» без зрителей.
- Действующий обладатель трофея – «Манчестер Сити».
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