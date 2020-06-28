«Челси» – «Манчестер» и «Арсенал» – «Манчестер». Узнай, кого с кем свела жеребьевка 1/2

Огненные пары полуфинала Кубка Англии.

Пока «Ньюкасл» и «Манчестер Сити» выявляли последнего полуфиналиста Кубка Англии, состоялась жеребьевка 1/2 турнира.

По ее итогам образовались следующие пары: «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – с «Манчестер Сити» («горожане» обыграли «сорок» 2:0).

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Матчи состоятся 18-19 июля на «Уэмбли» без зрителей.

Действующий обладатель трофея – «Манчестер Сити».

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