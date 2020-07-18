Лучшая неделя «Арсенала»: прикончили «Ливерпуль» и «Сити», уже в финале Кубка. Артета – новый Клопп?

Идеальная точка, чтобы запустить возрождение великого лондонского клуба.

Болельщики «Манчестер Сити» ходили в приподнятом настроении всю неделю – сначала CAS удовлетворил апелляцию и пустил их в Лигу чемпионов-2020/21, а затем противный «Ливерпуль» продул на «Эмирейтс», оступился в графике «100 очков за сезон» и сохранил «горожанам» рекорд Премьер-лиги.

Но на самом деле, потрясные деньки все это время были у фанатов лондонского «Арсенала». Да, они обидно влетели «Тоттенхэму» (Моуринью снова показал класс, как закрываться, не владеть мячом и побеждать – мастер), но дальше все превратилось в настоящую сказку. В этой версии «Золушки» не было принцев, хрустальных туфелек и крыс-пажей, зато соперники виртуозно превращались в тыквы.

Чемпионат Англии Артета хочет продлить Луиса, но это худшее решение. Давид превращает «Арсенал» в посмешище 18/06/2020 В 00:35

У «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» больше общего, чем кажется на первый взгляд, но против «канониров» оба доминатора Премьер-лиги действовали совсем не так, как привыкли. «Арсенал» очень грамотно закрылся, и это при Давиде Луисе со Шкодраном Мустафи в центре обороны. Оба действительно способны привезти в любую секунду, немец это даже показал на старте полуфинала с «Сити», но выстроенная структура и система подстраховок здорово ловила соперника на флангах и не пускала его на хорошие позиции в центре штрафной.

Казалось бы, против Хосепа Гвардиолы команды закрывались миллион раз. «Горожане» видят автобусы чаще нищего на остановке и все равно вхолостую отбегали 90 минут с командой, где в центре обороны верховодят главные пожарные в лиге. Все накладывается на тот матч после рестарта чемпионата, в котором «Арсенал» выглядел совсем раскладным, получил три банки и наиграл в атаке на 0,3 xG. С позора в АПЛ прошло чуть больше месяца, и внезапно Артета в Кубке сделал из пушистых котиков клыкастых псов.

Опыт Микеля, как ни странно, лишний раз подчеркивает величие Гвардиолы. Гигантская иллюзия заключается в том, что футбол Пепа подходит абсолютно всем и каждому – нет, под эти тактические задачи нужны игроки определенного склада. И в долгом и мучительном переборе кандидатур коуч «Сити» просеивает многих, но нужны ему единицы.

Микель Артета («Арсенал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») Фото: Getty Images

Артета как ученик Хосепа продолжает его линию, но под рукой в «Арсенале» есть только крутые форварды, средние полузащитники и откровенно безобразные защитники. То есть ему натурально приходится собирать из букв «П», «О», «М», «О», «Г», «И», «Т», «Е» слово «Тики-така», а еще в довесок «Позиционный футбол» и желательно «Гегенпрессинг». Как тренер справляется с этой задачей, мы видим – лишь 14 побед в 26 матчах после его назначения в «Арсенал» и девятое-десятое место за два тура до финиша. Но иногда выходят красивые перформансы, как с «Ливерпулем» или вот с «Сити» в Кубке.

Примерно в таком же состоянии подбирал «красных» Юрген Клопп. Прошло менее пяти лет, от всеобщего посмешища с Мамаду Сако и Кариусом/Миньоле в воротах не осталось и следа, а убийственной тройки нападения с Мерсисайда теперь боится вся Европа.

Этот путь, безусловно, был долгим, а секрет построения чемпионской команды из оравы неудачников тоже сложен и кроется вместе с дьяволом в мелочах. Но, как минимум, первые шаги трансформации скаузеров прошли на наших глазах, отлично законспектированы и выглядят, в общем, не такой уж хитрой книжицей. Достаточно понять, что тренер и руководство должны смотреть в одну сторону, и желательно, чтобы все головы были повернуты куда-то поближе к спортивным результатам, а не зарабатыванию денег.

Микель Артета («Арсенал») Фото: Getty Images

Артете нужно прилично почистить состав и пропылесосить континент, чтобы отыскать людей с подходящими к его стилю скиллами. Сейчас хэдхантеры «Арсенала» близки к тому, чтобы вместе с водой выплеснуть ребенка – возьмите хотя бы трансфер Николя Пепе. Да, это отличная сделка и отличный игрок, но которого подписали в момент, когда «пушкари» подходили к сезону с тремя центрбеками в ростере. Конечно, без Пепе не случился бы второй гол Обамеянга в ворота «Манчестер Сити», но с более надежными защитниками «Арсенал» пропустил бы значительно меньше тех ударов, до которых не долетали их прекрасные голкиперы.

У Микеля Артеты есть все, чтобы вернуть «канониров» на ту вершину, на которую их однажды поставил Арсен Венгер. Пример «Ливерпуля» показал, что для этого на начальном этапе не нужны масштабные денежные вливания и покупки на 50 миллионов евро. Вероятно, ему придется чуть изменить подход и само видение футбола, потому что для схем и тактик Гвардиолы нужны как раз недешевые премиум-игроки.

Но не все же Микелю озираться на стиль Пепа. Пора бы уже взять что-то и от тренера, который в этом сезоне впервые за 30 лет осчастливил Мерсисайд английским чемпионством.

«Арсенал» – «Манчестер Сити» – 2:0

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