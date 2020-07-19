«Спасибо от болельщика «Челси»!» Реакция твиттера на судьбоносные привозы Де Хеа в Кубке

Лучшие годы в карьере испанца остались позади?

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии – 3:1.

Исход встречи был фактически предрешен уже к 46-й минуте. Сперва в воротах Давида де Хеа расписался Оливье Жиру, затем – 21-летний англичанин Мэйсон Маунт. В обоих случаях (особенно во втором) Де Хеа сыграл крайне неуверенно.

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«Если бы Де Хеа был твоей маской на лице, ты бы уже много раз подхватил коронавирус», – начали шутить болельщики в твиттере, намекая на то, что Давид превратился в «дырку».

«Я фанат «Челси», но Де Хеа – мой любимый игрок на сегодня».

«Перчатки Де Хеа в матче против «Челси».

«Приветствуйте лучшего игрока «Челси» сегодня. Он был великолепен».

«Поговаривают, что Де Хеа не может сохранить в неприкосновенности даже контакт на своем телефоне».

«Бруну Фернандеш, увидев Де Хеа в раздевалке».

«Давид де Хеа, когда завтра на тренировку заглянет Рой Кин» (надпись на картинке с Ральфом: «Я в опасности»).

«Самый высокооплачиваемый игрок АПЛ сегодня сделал хет-трик. Спасибо от болельщика «Челси».

Припомнили и Россию: «Де Хеа и Магуайр, когда в следующем сезоне им придется играть друг против друг в третьем российской лиге».

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«Челси» встретится в финале Кубка Англии с «Арсеналом». Ранее «канониры» в матче 1/2 финала обыграли «Манчестер Сити» (2:0) благодаря дублю Пьер-Эмерика Обамеянга.

В последний раз «Челси» и «Арсенал» встречались в финале Кубка в 2017 году. Тогда «Арсенал», которым руководил Арсен Венгер, обыграл «Челси» Антонио Конте со счетом 2:1. У победителей отличились Алексис Санчес и Аарон Рэмзи, у проигравших – Диего Коста.

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