Игрока «МЮ» увезли в больницу после жесткого столкновения с одноклубником

Эрику Байи серьезно досталось.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии – 1:3.

«Красные дьяволы» пропустили все три мяча после вынужденной замены защитника Эрика Байи – игрок столкнулся головами с партнером Харри Магуайром на стандарте. Врачи долго колдовали над пострадавшими – англичанину перебинтовали рану, а ивуарийца унесли с поля на носилках. В добавленные к первому тайму 11 минут «Челси» забил первый мяч.

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После игры главный тренер проигравшей команды Уле-Гуннар Сульшер рассказал официальному сайту клуба, что не может дать подробностей о состоянии игрока, но сообщил, что тот находится в больнице.

За «Челси» забили Жиру, Маунт и Магуайр в свои ворота. За «МЮ» с пенальти отличился Фернандеш.

В финале 1 августа «синие» сыграют с «Арсеналом».

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