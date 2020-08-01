«Синие» уже квалифицировались в Лигу чемпионов, но просто так не откажутся от трофея.

Финал Кубка Англии – последний шанс для «Арсенала» и «Челси» взять трофей в этом сезоне. Фрэнк Лэмпард достаточно спокойно квалифицировался в Лигу чемпионов через АПЛ, «канониры» же закончили чемпионат на восьмом месте и пока не попали даже в Лигу Европы.

Хотя в финале младшего еврокубка обе лондонские команды и встречались в конце прошлого сезона. Тогда сильнее оказался «Челси», напихавший завершавшему карьеру Петру Чеху четыре мяча.

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Кто посмотрит матч по ТВ

У «Арсенала» давно выбыл голкипер Бернд Лено, но с Эмилиано Мартинесом они не сильно замечают потерю основного воротчика. Точно не сыграют в финале защитники Калум Чеймберс и Шкодран Мустафи, а также нападающий Габриэль Мартинелли. Эктор Бельерин пропустил последний матч с «Уотфордом», так что решение о его выходе на поле Артета примет в день игры.

Бернд Лено, «Арсенал» Фото: Getty Images

У «Челси» пропустят решающую встречу Кубка молодые Рубен Лофтус-Чик и Билли Гилмур. Еще небольшие повреждения у Н’Голо Канте и Виллиана, но оба футболиста тренировались в общей группе, и окончательное слово по тому, выпускать ли их на газон, остается за Фрэнком Лэмпардом.

Лицом к лицу

Финал Кубка Англии станет для «Арсенала» и «Челси» 201-м очным матчем.

В обеих играх чемпионата-2019/20 «синие» закатывали два мяча в ворота соперника. Но на «Эмирейтс» они победили со счетом 2:1, а на «Стэмфорд Бридж» потеряли два очка после гола Эктора Бельерина на 87-й минуте – 2:2.

В составах обоих клубов будут игроки, напрямую перешедшие из фирмы-соперника – Давид Луис за «канониров» и Оливье Жиру за «синих».

В 2017-м лондонские команды уже встречались в финале Кубка страны, и тогда трофей оказался у «Арсенала» за счет гола Аарона Рэмзи на 79-й минуте.

Ориентировочные составы

«Арсенал»

«Челси»

Котировки букмекеров

Победа «Арсенала»: 2,35

Ничья: 3,50

Победа «Челси»: 1,60

«Синие» кажутся экспертам букмекерских компаний фаворитом – за них и хорошая форма на финише чемпионата, и победный опыт в решающем матче Лиги Европы-2019. «Канониры» же чуть не упустили победу над «Уотфордом» – после трех быстрых банок они вытащили из сетки двушечку, и Эмилиано Мартинес достаточно полетал в раме, чтобы не опозориться в последнем матче АПЛ. Видимо, все это убеждает аналитиков, что старейший клубный трофей окажется в музее на «Стэмфорд Бридж».

Где смотреть

Прямая трансляция будет в эфире федерального «Матч ТВ» и начнется в 19:25 по столичному времени. Комментаторами встречи выступят Константин Генич и Тимур Журавель. Но лучшие шутки-прибаутки и официальные видео забитых мячей, конечно, ищите в текстовом лайве Eurosport.ru. Он стартует в 19:15 по Москве.

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