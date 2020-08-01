Последний британский матч сезона вышел огненным.

«Арсенал» стал обладателем Кубка Англии. В финальном матче на стадионе «Уэмбли» «канониры» переиграли «Челси» со счетом 2:1.

На пятой минуте Кристиан Палисик забил быстрый мяч после передачи пяткой от Оливье Жиру и стал первым американцем, отличавшимся в решающей встрече английского Кубка. Но в середине первого тайма Пьер-Эмерик Обамеянг убежал от Сесара Аспиликуэты, упал в борьбе с испанцем в штрафной и заработал 11-метровый. Сам габонец реализовал пенальти на 28-й минуте.

Кубок Англии Последний шанс «Арсенала» скрасить сезон. Финал против «Челси» – 14-й трофей и ЛЕ или ничего 6 ЧАСОВ НАЗАД

На 67-й минуте Обамеянг оформил дубль: накрутил в штрафной Курта Зума и переиграл вратаря. Окончательно все стало понятно на 73-й минуте, когда Матео Ковачич получил красную карточку и оставил команду в меньшинстве.

«Арсенал» улучшил собственное достижение и взял Кубок Англии в рекордный 14-й раз.

Этот результат позволит «канонирам» выступить в Лиге Европы на следующий сезон.

Это первый трофей ФА для «пушкарей» с сезона-2016/17. В том финале «канониры» также переиграли «Челси» со счетом 2:1, и тот матч также обслуживал главный арбитр Энтони Тэйлор.

«Арсенал» закончил выступление в сезоне-2019/20. «Челси» еще предстоит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Первая встреча в Лондоне закончилась со счетом 3:0 в пользу немецкого суперклуба.

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