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Игроки «Арсенала» сломали Кубок Англии – Обамеянг выронил трофей

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«Арсенал» сломал Кубок Англии

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

Пошли по стопам «Зенита».

Лондонский «Арсенал» сломал Кубок Англии, завоеванный в матче с «Челси».

Капитан Пьер-Эмерик Обамеянг нес трофей к команде, чтобы поднять его над головой, но случайно уронил награду и схватился за голову – от Кубка отвалилось основание. К счастью, повреждения не помешали футболистам позировать с трофеем.

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  • «Арсенал» выиграл у «Челси» со счетом 2:1, уступая по ходу матча.
  • Это 14-й Кубок для лондонцев. Победа позволила им пробиться в Лигу Европы.
  • На прошлой неделе «Зенит» сломал Кубок России.

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