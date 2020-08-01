«Арсенал» сломал Кубок Англии
Фото: Getty Images
Пошли по стопам «Зенита».
Лондонский «Арсенал» сломал Кубок Англии, завоеванный в матче с «Челси».
Капитан Пьер-Эмерик Обамеянг нес трофей к команде, чтобы поднять его над головой, но случайно уронил награду и схватился за голову – от Кубка отвалилось основание. К счастью, повреждения не помешали футболистам позировать с трофеем.
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- «Арсенал» выиграл у «Челси» со счетом 2:1, уступая по ходу матча.
- Это 14-й Кубок для лондонцев. Победа позволила им пробиться в Лигу Европы.
- На прошлой неделе «Зенит» сломал Кубок России.
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