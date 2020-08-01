Иначе можно вечно божить в местных кубках вместо Лиги чемпионов.

Когда Микель Артета возвращался на «Эмирейтс», «Арсенал» шел на 11-м месте в АПЛ, страдал от тактических занятий Унаи Эмери и забыл о Лиге Европы на будущий сезон. На севере Лондона смирились с тем, что этот год станет переходным, и не ждали чудес – не рухнуть бы совсем в середину по итогам чемпионата.

Наверное, поэтому никто не делал ставку на выход в Европу через другие турниры. Октябрьские 5:5 с «Ливерпулем» и вылет по пенальти в Кубке Лиги мигом напомнили болельщикам: при любом сильном сопернике «Арсенал» разложится и вылетит, нечего даже начинать.

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Пьер-Эмерик Обамеянг, «Арсенал» Фото: Getty Images

Оттого первые три раунда Кубка Англии «пушкари» играли полуторными составами. Пьер-Эмерик Обамеянг ни разу не попал в заявку, а в четвертьфинале с «Шеффилдом» особо не разминался. Какой смысл, в сетке остались одни гранды, а там какая разница, с кем получать затрещины от «Сити», «МЮ» или «Челси» – с Обамой или Эдди Нкетиа.

Но «Арсенал» подготовился в 1/2 Кубка в духе европейского баскетбола. Там в начале нулевых поняли собственную ущербность перед НБА и возвеличили формат «Финала четырех», по которому любой аутсайдер может отметелить топ-клуб на отрезке одной игры, непредсказуемость уровня «Бог». Обамеянг стал абсолютным MVP британского микро-турнира: ноль минут до полуфинала, дубль в ворота «Сити» и дубль в сетку «Челси», четыре мяча в двух сверхрешающих матчах. Никто в начале июля не видел «канониров» с трофеем, но в такие сжатые сроки любой способен раскачаться до гиперформы и расщелкать фаворита.

Сейчас Пьер-Эмерик оказался в положении Луиса Суареса в «Ливерпуле». Любому футбольному фанату очевидно, что габонец превосходит партнеров по скиллам. Да, в нападении он улепетывает от защитников вместе с Ляказеттом и Пепе, но на бэк-вокале у них стоят Джака с Давидом Луисом, то есть лучше выкрутить тумблер реализации на максимум, иначе можно вытащить из сетки и два, и три, и четыре.

Суарес в первой половине 2010-х тоже выступал с Дэниэлом Старриджем и ультраюным Рахимом Стерлингом, и тогда даже казалось, что это нормальная связка в нападении. Страшно представить, что больше 20 матчей в Премьер-лиге-2013/14 сыграли Глен Джонсон и Джон Флэнаган, – вот такую команду Луис почти дотащил до чемпионства за пару лет до приезда на «Энфилд» Юргена Клоппа.

Луис Суарес, Дэниэл Старридж, «Ливерпуль» Фото: Eurosport

И ровно такая же ситуация сейчас у Обамеянга. С февраля 2018-го он наколотил в Англии 70 мячей – за 2,5 года даже Салах вонзил меньше пуль в ворота соперников, чем габонец. За полмесяца Пьер-Эмерик в соло затащил трофей в тренерской карьере Микеля Артеты, и это действительно абсолютно индивидуальные усилия, причем совершенно разные. В первом голе «Сити» он в падении пробил головой, во втором улепетал в контратаку, с «Челси» сначала ускакал один на один, а после перерыва раскрутил Зума и аккуратно подрезал мяч над головой голкипера – абсолютно универсальный форвард в лучшей форме.

У Обамы следующим летом заканчивается контракт, и после такого представления футбольные медиа захлебнутся от трансферных слухов с громкими фирмами. Когда-то на лентах новостей было не протолкнуться о слюнях африканца перед «Сантьяго Бернабеу» – за «Реал» болел дедушка Пьер-Эмерика, живший где-то под Мадридом, и внучок перед смертью старика пообещал однажды выйти на поле в форме «бланкос».

Но, похоже, этот поезд ушел после трансфера Эдена Азара за 100 млн евро, а Флорентино Перес дальше охотится за Килианом Мбаппе, а вовсе не за молниеподобным страйкером «Арсенала». Поэтому вовсе неудивительно, что за габонским форвардом не выстроилась очередь из богатеньких грандов – после 30-летнего возраста шустрые ноги потихоньку становятся все медленнее. И если скоростные открывания за спину – это главное умение футболиста, то такие карьеры обычно схлопываются в два счета.

Вероятно, Обамеянг продлит контракт с «пушкарями» и останется на «Эмирейтс», причем, похоже, ничего не выиграет в зарплате – все те же 12 млн евро за сезон. И это станет большим разочарованием, ведь амбиции лондонского клуба так и останутся на уровне борьбы за Лигу чемпионов и регулярных покусываний фаворитов в АПЛ – никаких драк за главные титулы, лишь мимолетные чашки, а пылить на топ-уровне Обамы осталось от силы три-четыре сезона.

В памяти фанатов габонец останется невероятно полезным страйкером местного значения, британским Фабио Квальяреллой или Антонио ди Натале – человеком, потратившим пик физической мощи и потрясающий талант на царапание за шестое место в Премьер-лиге. В списке достижений Пьер-Эмерика в википедии лежат лишь кубки – в Германии, Франции, теперь Англии, а еще титулы лучшего бомбардира. Не этого мы ожидали от мегахаризматичного бегунка «Дортмунда», который слишком сильно для 25-летнего парня тащился от Бэтмена.

Это лето – последняя пора, когда еще не поздно хлопнуть дверью и убежать за большими призами. Пример Суареса-2014 должен был научить любого классного форварда: если команда не отвечает вашим запросам, нужно бежать от нее в крупную фирму при любой возможности. Теперь Луис семьями дружит с Лионелем Месси и выиграл в «Барселоне» ЛЧ и четыре титула в Примере. Вряд ли чего-то подобного можно было достичь в «Ливерпуле» Брендана Роджерса.

Вот и Обамеянг – тратит время на «Арсенал», который еще будет расти, но пик этой команды Пьер застанет уже на футбольной пенсии. Вероятно, с безумным чувством сожаления, что дедушка так и не увидит внучка в «Реале», а мы все – автора важных голов в финале Лиги чемпионов с большой командой вместо коллекционера кубков с середняками местного значения.

«Арсенал» – «Челси» – 2:1

Игроки «Арсенала» сломали Кубок Англии – Обамеянг выронил трофей

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