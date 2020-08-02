Артета взламывал прессинг «Челси», но вовремя одумался. «Арсенал» победил за счет простой стратегии

Микель прекрасно прочитал ход матча и перехитрил Лэмпарда.

Перед финалом Кубка Англии Daily Mail закинул лишнюю мотивацию Обамеянгу. Таблоид напомнил габонцу о зиме, когда холодным был не только Лондон, но и разум Абрамовича: владелец «Челси» отказался платить Пьер-Эмерику крупнейшие деньги в истории клуба.

Обамеянг оскорбился и положил «синим» два. В этом ему помог Артета. Коуч «Арсенала» пересобрал тактику после провальной 20-минутки на старте матча.

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Главное: Артета долго копал под Лэмпарда и пришел к самой простой стратегии

«Челси» – одна из самых прессингующих команд Англии. «Синие» закрыли АПЛ пятыми по PPDA (9,01) – это интенсивность прессинга. Причем у «Челси» продвинутые цифры переходят в базовые. Например, в полуфинале Кубка Маунт вогнал второй в ворота «МЮ» после неточного паса Уильямса – тот ошибся под давлением Джеймса.

Артета продумал это и подстроил тактику. Луис, который качественно пасует, отходил на мяче левее. Холдинг держался ближе к правому краю. Между ними опускались Себальос и Джака. Артета поставил на то, что за хавбеками «Арсенала» будут двигаться хавбеки «Челси», Ковачич и Джорджиньо. Так в центре поля возникали бы зоны прямо под атаку «канониров».

Пример опусканий Себальоса: Луис отошел левее, а Ковачич двинул за хавбеком «Арсенала» и освободил зону за собой Фото: Eurosport

Ковачич и Джорджиньо действительно срывались за оппонентами, но зацепиться за это и выстроить билд-ап у «Арсенала» не получалось. За первые 20 минут «канониры» отдали 81 передачу, но только 14 из них – из зоны под центральной линией, которая должна была очищаться от смещений хавбеков «Челси». Как итог, лишь 18% касаний «Арсенала» (21 из 117) в эти же 20 минут пришлись на финальную треть.

Если проще, «канониры» не могли двинуть мяч дальше первой трети. Все из-за плотного прессинга «Челси» один-в-один.

Этот игровой рисунок Артета перерисовал только к середине тайма. После 20-й минуты «Арсенал» стал чаще закидывать вперед. Число забросов в финальную треть поднялось в два раза: с 5 до 10. Подросли касания Обамеянга (с 8 до 13) и Пепе (с 8 до 18). Визуально они стали чаще цеплять мяч на открытом пространстве. Один из итогов – фол Аспиликуэты на пенальти. Другой – полчаса после гола «Челси» Артета назвал лучшими за период тренерства в «Арсенале».

Микеля можно обвинить в казуальности: он намеренно упростил игру «Арсенала». Перед первым свистком Тейлора – тогда они еще не раздражали болельщиков «Челси» – Микеля тянуло в сложные структуры, в развал прессинга и комбинаторику.

Но к моменту, когда Тейлор свистнул водопой, Артета решил перейти на забросы. Именно это разбило «Челси». Если к 20-й минуте «синие» вели по ударам 3-2, то к концу тайма проигрывали 4-7.

Здесь – место для очередного пассажа про двух молодых и романтичных тренеров, в битве которых победил прагматизм.

Детали: «Челси» добила травма Аспиликуэты

Пожалуй, сильнее «Челси» страдал в финалах только в Москве. И тогда, и сейчас жизнь ударила в первую очередь по капитану «синих». В 2008-м им был Терри, теперь – Аспиликуэта, который выскочил на 35 минут, подарил Кабальеро свидание с Обамеянгом и травмировался.

Влияние Сесара виднелось даже после его замены. Правда, косвенно. Аспиликуэту сменил Кристенсен, который выпроводил Зума из сердца защиты «Челси» к правому краю. Но на этой позиции Лэмпарду критически нужен фулбек.

В атаке 3-4-3 Фрэнка переходят в 4-2-3-1. Джеймс становится вингером, а защитник под ним должен играть у фланга. Аспиликуэта легко восполнял эту роль – он фулбек со школы. Зума инстинктивно тянулся к центру.

На мяче Аспиликуэта прижимается к правому флангу. Он играет строго под Джеймсом Фото: Eurosport

Зума действует ближе к центру. Он играет примерно под тем же углом от ворот, что и Рюдигер. Так «Челси» переходит на невыгодные три игрока в первой линии Фото: Eurosport

Это видно по картам передач. Аспиликуэта отдавал свои пасы дисциплинированно, с фланга. Зума разбросал свои по всей первой линии – причем здесь взяты пасы только после травмы Сесара.

Передачи Аспиликуэты. Почти все – от правого фланга Фото: Eurosport

Передачи Зума после травмы Аспиликуэты. Около трети – совсем из чужих для Курта зон Фото: Eurosport

С уходом Аспиликуэты «Челси» сразу потерял в структуре. Хуком под нокдаун стала травма Палисика. Из него растят нового Азара: Кристиан систематически цепляет мяч между линиями и тащит его в финальную треть, в том числе за счет дриблинга. На эту зону пришлись три из четырех его обводок. Травму американца выделил и Лэмпард: «Второй тайм мы начали ярче. Если бы только Кристиан забил, а не пробил мимо и травмировался… Некоторые детали матча сыграли против нас».

Без Палисика в «Челси» некому скрепить среднюю линию с передней. С ухода Кристиана и до второго гола Обамеянга «синие» владели мячом в три раза дольше, чем «Арсенал» (74% против 26%), но нанесли столько же ударов (2). И только 16% касаний «Челси» (28 из 179) пришлись на финальную треть.

Все это стало медленным ядом для игроков Лэмпарда. Они все больше сникали к финальному свистку. За спорным удалением Ковачича обидно промчался Педро – в штрафную и на носилки.

А Обамеянг прибежал к похвале. После игры Артета высказал желание построить вокруг габонца команду – сразу по итогу подписи в новом контракте.

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