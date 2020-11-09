Оксфорд Сити
    -
    22:45
    09.11.20
    Court Place Farm
    Нортгемптон Таун
      Кубок Англии • Первый раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Оксфорд Сити - Нортгемптон Таун

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Оксфорд Сити – Нортгемптон Таун на Eurosport.ru! 9 ноября 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, David Oldfield или Кейт Керл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оксфорд Сити и Нортгемптон Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Оксфорд Сити и Нортгемптон Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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