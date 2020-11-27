Транмер Роверс - Брэкли Таун

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Транмер Роверс – Брэкли Таун на Eurosport.ru! 27 ноября 2020 года в 22:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ian Dawes или Kevin Wilkin? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Транмер Роверс и Брэкли Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Транмер Роверс и Брэкли Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

