АФК Уимблдон
    -
    16:30
    29.11.20
    Plough Lane
    Кроули Таун
      Кубок Англии • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      АФК Уимблдон - Кроули Таун

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем АФК Уимблдон – Кроули Таун на Eurosport.ru! 29 ноября 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Glyn Hodges или John Yems? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу АФК Уимблдон и Кроули Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются АФК Уимблдон и Кроули Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет