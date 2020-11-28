Челтнем Таун
    -
    18:00
    28.11.20
    Jonny-Rocks Stadium
    Кру Александра
      Кубок Англии • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Челтнем Таун - Кру Александра

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Челтнем Таун – Кру Александра на Eurosport.ru! 28 ноября 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Майкл Дафф или Дэвид Артелл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челтнем Таун и Кру Александра и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челтнем Таун и Кру Александра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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