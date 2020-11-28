Питерборо Юнайтед
    -
    20:30
    28.11.20
    Лондон Роуд
    Chorley
      Кубок Англии • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Питерборо Юнайтед - Chorley

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Питерборо Юнайтед – Chorley на Eurosport.ru! 28 ноября 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Даррен Фергюсон или Jamie Vermiglio? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Питерборо Юнайтед и Chorley и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Питерборо Юнайтед и Chorley, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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