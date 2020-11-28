Моркамбе
    -
    15:30
    28.11.20
    Глоуб Арена
    Солихалл Мурс
      Кубок Англии • Второй раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Моркамбе - Солихалл Мурс

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Моркамбе – Солихалл Мурс на Eurosport.ru! 28 ноября 2020 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дерек Адамс или James Shan? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Моркамбе и Солихалл Мурс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Моркамбе и Солихалл Мурс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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