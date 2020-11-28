Брэдфорд Сити - Олдхэм Атлетик

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Брэдфорд Сити – Олдхэм Атлетик на Eurosport.ru! 28 ноября 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Стюарт Макколл или Харри Кьюэлл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брэдфорд Сити и Олдхэм Атлетик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Брэдфорд Сити и Олдхэм Атлетик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

