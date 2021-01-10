Бристоль Сити - Портсмут

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Бристоль Сити – Портсмут на Eurosport.ru! 10 января 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Дин Холден или Кеннет Джекетт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бристоль Сити и Портсмут и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бристоль Сити и Портсмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

