Ноттингем Форест - Кардифф

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ноттингем Форест – Кардифф Сити на Eurosport.ru! 9 января 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Крис Хатон или Нил Харрис? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ноттингем Форест и Кардифф Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ноттингем Форест и Кардифф Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

