Норвич - Ковентри Сити

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Норвич – Ковентри Сити на Eurosport.ru! 9 января 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Даниэль Фарке или Марк Робинс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Норвич и Ковентри Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Норвич и Ковентри Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

