Ньюпорт Каунти
    -
    22:45
    10.01.21
    Rodney Parade
    Брайтон-энд-Хоув Альбион
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Ньюпорт Каунти - Брайтон-энд-Хоув Альбион

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ньюпорт Каунти – Брайтон-энд-Хоув Альбион на Eurosport.ru! 10 января 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Майкл Флинн или Грэм Поттер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ньюпорт Каунти и Брайтон-энд-Хоув Альбион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ньюпорт Каунти и Брайтон-энд-Хоув Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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