Борнмут
    -
    22:00
    26.01.21
    Виталити Стэдиум
    Кроули Таун
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Борнмут - Кроули Таун

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Борнмут – Кроули Таун на Eurosport.ru! 26 января 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джейсон Тинделл или John Yems? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Борнмут и Кроули Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Борнмут и Кроули Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет