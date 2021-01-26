Борнмут - Кроули Таун

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Борнмут – Кроули Таун на Eurosport.ru! 26 января 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Джейсон Тинделл или John Yems? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Борнмут и Кроули Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Борнмут и Кроули Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

