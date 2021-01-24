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Перед матчем
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Ливерпуль на Eurosport.ru! 24 января 2021 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Ман Юнайтед» и «Ливерпуль» после недельной передышки снова встречаются – теперь в 1/16 Кубка Англии. 7 дней назад в АПЛ команды в интересной игре закатали нулевую ничью, так что надеемся, что сегодня команды смогут забить немного больше. Такой матч пропускать точно нельзя – смотрим его вместе!