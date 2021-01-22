Chorley
    -
    22:45
    22.01.21
    Victory Park
    Вулверхэмптон Уондерерс
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Chorley - Вулверхэмптон Уондерерс

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Chorley – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! 22 января 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Jamie Vermiglio или Нуну Санту? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Chorley и Вулверхэмптон Уондерерс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Chorley и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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