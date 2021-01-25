Уиком Уондерерс
    -
    22:45
    25.01.21
    Адамс Парк
    Тоттенхэм
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Уиком Уондерерс - Тоттенхэм

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Уиком Уондерерс – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 25 января 2021 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гарент Эйнсворт или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Уиком Уондерерс и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Уиком Уондерерс и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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