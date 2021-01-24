Фулхэм
    -
    17:30
    24.01.21
    Крэйвен Коттедж
    Бёрнли
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Фулхэм - Бёрнли

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Фулхэм – Бёрнли на Eurosport.ru! 24 января 2021 года в 17:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Скотт Паркер или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фулхэм и Бёрнли и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фулхэм и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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