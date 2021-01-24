Челси
    -
    15:00
    24.01.21
    Стэмфорд Бридж
    Лутон Таун
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Челси - Лутон Таун

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Челси – Лутон Таун на Eurosport.ru! 24 января 2021 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фрэнк Лэмпард или Натан Джонс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Лутон Таун и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Лутон Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет