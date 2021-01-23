Вест Хэм
    -
    18:00
    23.01.21
    London Stadium
    Донкастер Роверс
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Вест Хэм - Донкастер Роверс

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Вест Хэм – Донкастер Роверс на Eurosport.ru! 23 января 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дэвид Мойес или Даррен Мур? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вест Хэм и Донкастер Роверс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вест Хэм и Донкастер Роверс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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