Эвертон - Шеффилд Уэнсдей

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Эвертон – Шеффилд Уэнсдей на Eurosport.ru! 24 января 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Neil Thompson? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эвертон и Шеффилд Уэнсдей и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Эвертон и Шеффилд Уэнсдей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

