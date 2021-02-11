Барнсли
    -
    23:00
    11.02.21
    Оуквелл
    Челси
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Барнсли - Челси

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Барнсли – Челси на Eurosport.ru! 11 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Валерьен Исмаэль или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барнсли и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барнсли и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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