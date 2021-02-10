Шеффилд Юнайтед
    -
    22:30
    10.02.21
    Брамалл Лэйн
    Бристоль Сити
      Кубок Англии • 5-й раунд
      Плей-офф
      Перед матчем

      Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Шеффилд Юнайтед – Бристоль Сити на Eurosport.ru! 10 февраля 2021 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Крис Уайлдер или Дин Холден? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шеффилд Юнайтед и Бристоль Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шеффилд Юнайтед и Бристоль Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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