Эвертон
    -
    20:30
    20.03.21
    Гудисон Парк
    Манчестер Сити
      Кубок Англии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Эвертон - Манчестер Сити

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Эвертон – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 20 марта 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Карло Анчелотти или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эвертон и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эвертон и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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