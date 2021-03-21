Челси
    -
    16:30
    21.03.21
    Стэмфорд Бридж
    Шеффилд Юнайтед
      Кубок Англии • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Челси - Шеффилд Юнайтед

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Челси – Шеффилд Юнайтед на Eurosport.ru! 21 марта 2021 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Пол Хекингботтом? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Шеффилд Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Шеффилд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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