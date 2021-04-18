Лестер Сити
    -
    20:30
    18.04.21
    Новый Уэмбли
    Саутгемптон
      Кубок Англии • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Лестер Сити - Саутгемптон

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Саутгемптон на Eurosport.ru! 18 апреля 2021 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брендан Роджерс или Ральф Хазенхюттль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лестер Сити и Саутгемптон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лестер Сити и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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