Челси
    -
    19:30
    17.04.21
    Новый Уэмбли
    Манчестер Сити
      Кубок Англии • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Челси - Манчестер Сити

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Челси – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 17 апреля 2021 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Челси и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Два полуфиналиста Лиги чемпионов рубятся еще и за Кубок Англии. У «Челси» и «Манчестер Сити» будет один матч на «Уэмбли», чтобы выяснить, кто точно останется без старейшего клубного трофея на планете.