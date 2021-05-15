Челси
    -
    19:15
    15.05.21
    Новый Уэмбли
    Лестер Сити
      Кубок Англии • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Челси - Лестер Сити

      Футбол. Следите за матчем Челси – Лестер Сити на Eurosport.ru! 15 мая 2021 года в 19:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Брендан Роджерс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Лестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Челси и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Артем Кутейников
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      «Лестер» и «Челси» прорвались в финал Кубка Англии, победив своих соперников с одинаковым счетом 1:0. «Лисы» еще ни разу не побеждали в старейшем футбольном турнире и постараются это сделать в этом сезоне. Следите за финалом Кубка Англии в текстовой трансляции на Eurosport.ru!