«Астон Вилла» пострадала из-за вспышки коронавируса, но матч Кубка Англии не был перенесен. В итоге бирмингемцы выставят на «Ливерпуль» молодежный состав: основа и тренерский штаб пропустят игру.

Конечно, мимо этого не прошли в «Сочи», которые не так давно оказались в аналогичной ситуации. Правда, южане играли основой против юниорского состава «Ростова».