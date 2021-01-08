«Астон Вилла» пострадала из-за вспышки коронавируса, но матч Кубка Англии не был перенесен. В итоге бирмингемцы выставят на «Ливерпуль» молодежный состав: основа и тренерский штаб пропустят игру.
Конечно, мимо этого не прошли в «Сочи», которые не так давно оказались в аналогичной ситуации. Правда, южане играли основой против юниорского состава «Ростова».
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«Удачи, парни!» – твитнул «Сочи».
Следить за матчем «Астон Вилла» – «Ливерпуль» вы сможете тут. Интересно, какой состав отправит Юрген Клопп?
- «Сочи» обыграл молодежный состав «Ростова» со счетом 10:1.
- Это вызвало шквал критики в адрес южан: многие считали, что команда Владимира Федотова могла быть помягче с молодыми соперниками.
- Еще многих возмутило, что игроки «Сочи» даже при крупном счете ярко праздновали голы.
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