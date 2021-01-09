ФОРМА

В последнее время «Юнайтед» демонстрирует отличные показатели. «Красные дьяволы» выиграли восемь матчей из десяти последних в Премьер-лиге и сравнялись по очкам с лидирующим «Ливерпулем». Приоритетом на сезон у «МЮ» является АПЛ, но Сульшеру нужно выиграть трофей, чтобы чувствовать себя увереннее на «Олд Траффорд».

Чемпионат Англии Бербатов – о «МЮ»: «Какого хрена вы обнимаетесь с «Сити»? Нужно быть ублюдками» 19 ЧАСОВ НАЗАД

«Уотфорд» метит на повышение в Чемпионшипе, но пока дела у «шершней» идут так себе – они плетутся лишь на шестом месте с отставанием в 10 баллов от летящего первым «Норвича».

Уле-Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

В последний раз команды пересеклись в Кубке Англии в 2007 году, и тогда «Юнайтед» легко победил со счетом 4:1 (дубль Уэйна Руни). «Шершни» проиграли шесть из последних семи матчей против манкунианцев во всех турнирах.

КТО ПРОПУСТИТ МАТЧ

У «МЮ» по-прежнему не доступен форвард Эдинсон Кавани, который отбывает дисквалификацию за «негрито», а также травмированный защитник Фил Джонс. Вполне вероятно, что Сульшер выставит экспериментальный состав – после выезда в Бёрнли и Лондон команду ждет рубка с «Ливерпулем».

«Уотфорд» страдает от травм Домингуша Квина, Стипе Перицы и Кристиана Кабаселе.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Игра начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени. Абсолютно бесплатно и без ограничений матч можно посмотреть на сайте Winline.

Кубок английской Лиги Сульшер: «Сити», вероятно, лучшая команда в Англии» 07/01/2021 В 09:24