ФОРМА
В последнее время «Юнайтед» демонстрирует отличные показатели. «Красные дьяволы» выиграли восемь матчей из десяти последних в Премьер-лиге и сравнялись по очкам с лидирующим «Ливерпулем». Приоритетом на сезон у «МЮ» является АПЛ, но Сульшеру нужно выиграть трофей, чтобы чувствовать себя увереннее на «Олд Траффорд».
«Уотфорд» метит на повышение в Чемпионшипе, но пока дела у «шершней» идут так себе – они плетутся лишь на шестом месте с отставанием в 10 баллов от летящего первым «Норвича».
Уле-Гуннар Сульшер
Фото: Getty Images
В последний раз команды пересеклись в Кубке Англии в 2007 году, и тогда «Юнайтед» легко победил со счетом 4:1 (дубль Уэйна Руни). «Шершни» проиграли шесть из последних семи матчей против манкунианцев во всех турнирах.
КТО ПРОПУСТИТ МАТЧ
У «МЮ» по-прежнему не доступен форвард Эдинсон Кавани, который отбывает дисквалификацию за «негрито», а также травмированный защитник Фил Джонс. Вполне вероятно, что Сульшер выставит экспериментальный состав – после выезда в Бёрнли и Лондон команду ждет рубка с «Ливерпулем».
«Уотфорд» страдает от травм Домингуша Квина, Стипе Перицы и Кристиана Кабаселе.
ГДЕ СМОТРЕТЬ
Игра начнется 9 декабря в 23:00 по московскому времени. Абсолютно бесплатно и без ограничений матч можно посмотреть на сайте Winline.