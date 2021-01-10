Форма
Команда Жозе Моуринью чувствует себя великолепно – в последних двух матчах две победы (над «Лидсом» в АПЛ и над «Брентфордом» в Кубке лиги) с общим счетом 5:0. «Шпоры» продолжают борьбу за трофеи во всех без исключения турнирах, а пара нападающих Харри Кейн и Хынмин Сон крошит одного соперника за другим.
Харри Кейн и Сон Хынмин («Тоттенхэм»)
Фото: Getty Images
«Марин» – клуб из настолько дремучей футбольной глуши, что о нем мало что известно даже в самой Англии. В декабре эта команда проиграла в Кубке футбольной ассоциации «Саутпорту» (0:1) и покинула турнир. При этом прежняя победная серия «Марин» в кубковых турнирах насчитывала 10 матчей. Крепкие ребята!
Кто пропустит матч
Угадать состав «Тоттенхэма» и кого возьмет на игру Жозе Моуринью невозможно. Безусловно, парням из «Марин» хотелось бы сыграть против Кейна, Сона, Бэйла и других, но вероятность встречи со звездами крайне мала. Вероятно, Жозе, памятуя о плотном графике, предоставит основному составу выходной, а на поле выйдут глубокие резервисты.
Где смотреть
Самый ожидаемый матч января стартует 10 декабря в 20:00 (мск). Бесплатно и без ограничений матч можно посмотреть на сайте Winline.